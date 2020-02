Jamie Oliver en zijn echtgenote Jools gaan hun trouwgeloften hernieuwen. De kok wil komende juni, als zij twintig jaar getrouwd zijn, opnieuw in het huwelijk treden.

"Ik ga heerlijk eten maken, proberen om de gasten een beetje dronken te maken en we gaan lekker dansen", zegt de 44-jarige Britse televisiekok in gesprek met People. "Mijn vrouw vindt het heerlijk om dat te doen."

Volgens Oliver wordt het niet een al te groot feest, met zo'n honderd gasten. Onder hen natuurlijk ook hun vijf kinderen Poppy (17), Daisy (16), Petal (10), Buddy (9) en River (3).

"Op ons eerdere huwelijk was onze hele familie aanwezig. Nu nodigen we alleen de mensen uit van wie we het meest houden, die het dichtst bij ons staan", legt Oliver uit. "Het is een mooie gelegenheid om onze geliefden bij elkaar te krijgen, zodat we hun kunnen bedanken."

Oliver en zijn vrouw zijn al samen voordat de kok bekendheid vergaarde dankzij zijn televisiereeks The Naked Chef. "Het is niet altijd makkelijk", zegt hij over hun huwelijk. "Ze vindt me zo'n 40 procent van de tijd vervelend, maar gelukkig de rest van de tijd niet."