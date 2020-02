De Nederlandse zangeres Sera heeft woensdagavond mogen zingen tijdens het verjaardagsdiner van Cristiano Ronaldo. Het was de eerste keer dat de artieste een optreden gaf, zo deelt ze op Instagram.

"Ik heb mijn eerste show ooit gegeven", deelt de Nederlandse. Sera laat in haar bericht een foto zien waarop ze poseert met de voetballer, die woensdag 35 jaar werd.

"Dank voor deze prachtige avond. Ik kan me niet meer gezegend voelen." De artieste, die regelmatig covers plaatst op haar YouTube-kanaal, zong eerder al samen live op Instagram met Justin Bieber, nadat de zanger haar een bericht stuurde op het sociale medium.

Volgens TMZ kreeg Ronaldo van zijn vriendin Georgina Rodríguez een Mercedes voor zijn verjaardag. Het model, een Brabus Gv12 900, zou zo'n 875.000 dollar kosten (ruim 797.000 euro).

Ronaldo heeft sinds drie jaar een relatie met de Spaanse Rodríguez, met wie hij in november 2017 een dochter kreeg. De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar kreeg eerder een tweeling (inmiddels twee jaar), die naar verluidt verwekt werd bij een Amerikaanse draagmoeder. Ook is hij de vader van de negenjarige Cristiano jr., die eveneens via een draagmoeder verwekt zou zijn.