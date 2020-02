Leontine en Marco Borsato zetten er een punt achter, de Meilandjes keren terug en prins Harry wordt geplaagd door heimwee. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

"Hoe vertel ik jou dat het leven dat je leefde en de liefde die je voelde, binnenkort verdwijnt. Je raakt me kwijt. Het is de waarheid." De afgelopen week kregen deze zinnen nog meer lading dan ze in 1996 al hadden toen Marco Borsato De Waarheid uitbracht. Marco en Leontine Borsato kondigden na bijna 22 jaar huwelijk hun scheiding aan en zo werden alle verdrietige gevoelens die Marco eens bezong werkelijkheid.

De zanger kon de afgelopen week de televisie niet aanzetten zonder een nummer van zichzelf te horen met een inmiddels dubbele lading. Ieder showbizzprogramma probeerde op een unieke manier nummers als Ik leef niet meer voor jou, Afscheid nemen bestaat niet en Dromen zijn bedrog zo te gebruiken dat het een grappige speling was op het nieuws van Marco en Leontine.

Wat nu precies de reden is geweest om tóch uit elkaar te gaan weten we niet, want een maand geleden hield het stel nog vast aan dat ze niet uit elkaar zouden gaan. De bladen konden dan wel roepen dat het einde in zicht was, Leontine en Marco leken vastberaden hun huwelijk toch te redden.

Marco zou volgens verschillende bronnen op het moment van de bekendmaking letterlijk ondergedoken hebben gezeten: de zanger ging op duikvakantie om zo ver mogelijk weg te zijn van alles. Er waren geen directe geruchten over waar Leontine was. Hoogstwaarschijnlijk zat zij dus wel gewoon voor de buis om te zien dat de scheiding zelfs even in het NOS Journaal van 20.00 uur voorbijkwam.

Hoe nu verder weet niemand, behalve de betrokken partijen. Maar we zullen er ongetwijfeld nog heel veel over gaan lezen en zien.

Wordt er wijn gemaakt in de Achterhoek?

Frankrijk: het land van baguettes, geurige kazen en uiteraard heerlijke wijntjes. Met uitstek dé plek voor wijnliefhebbers Martien, Maxime en Erica Meiland om zich te vestigen. Maar schijnbaar gaat ook het paradijs vervelen en dus kondigde de familie deze week aan de spullen te gaan pakken en terug te komen naar Nederland.

Een eigen chateau opzetten in Frankrijk is natuurlijk enig, maar op een gegeven moment mis je toch je andere kind en je moeder, wil je eigenlijk wel weer eens een bitterbal bij het café kunnen bestellen en is het toch veel makkelijker je niet in het Frans te hoeven uiten.

De familie Meiland verhuist het bedrijf naar de Achterhoek, waar ze een enorme woonboerderij hebben gekocht compleet met plaatsen voor paarden en een bos om de hoek. Waar de gasten moeten verblijven is niet helemaal duidelijk en dus kan de verhuizing er zomaar op wijzen dat de Meilandjes een eind willen breien aan hun bed and breakfast-avontuur.

SBS is echter wel van plan ze te blijven volgen in Nederland, dus er moet toch iets gedaan worden. Wellicht dat de familie in de Achterhoek op zoek kan naar een goed alternatief voor de Franse wijnen, want wie even zoekt, ontdekt dat er heel wat wijn wordt gemaakt in Gelderland.

Zo ver en tegelijkertijd toch zo dichtbij

Echt ver weg is niemand meer tegenwoordig: via videobellen is het alsof je altijd samen in één ruimte bent en je beste vriend is slechts één appje van je verwijderd. Dat kan wel eens vermoeiend zijn, omdat je telefoon maar blijft afgaan, maar kan ook een enorme opluchting zijn.

Voor prins Harry is het laatste het geval: de Britse royal zou zijn goede vrienden onwijs missen nu hij in Canada woont met zijn echtgenote Meghan en inmiddels aan zijn telefoon zijn samengesmolten.

De zoon van prins Charles vertrok naar een ander continent en moest niet alleen het grootste gedeelte van zijn familie achterlaten. Ook de vrienden die hij al van kleins af aan had, konden ineens niet meer zomaar bij hem voor de deur staan.

Britse tabloid The Sun wist deze week te melden dat Harry inmiddels een grote WhatsApp-groep is begonnen met zijn beste vrienden om elkaar maar zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle perikelen in hun persoonlijke levens.

Uiteraard zijn het niet alleen maar diepe en gevoelige gesprekken die de veelal mannelijke leden van de groep met elkaar delen, ook in koninklijke kringen kan een grappig filmpje gewaardeerd worden en sturen ze elkaar flauwe grapjes door.

Grote ontbrekende in de WhatsApp-groep: Harry's broer William. De eens zo hechte broers zouden elkaar nog steeds niet hebben teruggevonden na de ruzies van de afgelopen maanden.