Stephen Belafonte, de ex van Spice Girl Mel B, is naar de rechter gestapt om volledige voogdij over hun achtjarige dochter te krijgen. Volgens rechtbankdocumenten die TMZ woensdag heeft ingezien, voert Belafonte aan dat de zangeres hun dochter heeft verwaarloosd na haar verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Belafonte zorgde hij het grootste deel van 2018 en 2019 alleen voor zijn dochter Madison. Mel B zou zich nauwelijks met haar kind bemoeien.

De zangeres zou haar dochter van haar voormalige echtgenoot wel mogen bezoeken, maar alleen in Los Angeles en onder begeleiding.

Melanie Janine Brown, zoals de 44-jarige Mel B in het echt heet, was na haar huwelijk met de Nederlandse danser Jimmy Gulzar van 2007 tot 2017 getrouwd met haar tweede echtgenoot Belafonte.

In december boekte Belafonte een overwinning in de rechtbank. De rechter bepaalde toen dat de zangeres haar dochter niet mocht meenemen naar het Verenigd Koninkrijk om Kerst en de jaarwisseling te vieren.