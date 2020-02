Jameela Jamil voelde zich gedwongen uit de kast te komen nadat er ophef ontstond over haar rol als jurylid in een nog te verschijnen tv-show waarin de dansstijlen uit de 'ballroomhuiscultuur' uit New York centraal staan. Op Twitter schrijft ze dat ze zich als queer identificeert.

Jamil beoordeelt in het programma Legendary als jurylid de danskunsten van deelnemers. De show draait om dans in de traditie van de ballroomhuizen uit de jaren tachtig en negentig in New York, die weer volop in de aandacht staan dankzij de serie Pose. De traditie is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de lhbti-gemeenschap.

Critici vonden Jamil ongeschikt voor de rol omdat ze geen onderdeel van die gemeenschap zou zijn, waarop zij besloot uit de kast te komen.

Ze schreef dat ze dit niet eerder deed - op een regenboogvlag achter haar naam op Twitter na - omdat het niet gemakkelijk is om geaccepteerd te worden in de Zuid-Aziatische gemeenschap en omdat ze niet beschuldigd wilde worden van meeliften met de lhbti-gemeenschap.

Jamil zegt als kind flink in de war te zijn geweest over haar seksualiteit en dat dit niet is hoe ze haar coming-out in gedachte had.

Jamil denkt groter publiek aan te spreken

Ze beseft dat het feit dat ze niet heteroseksueel is haar niet direct geschikt maakt om een oordeel te vellen over de voguing en posing van de deelnemers in het tv-programma, maar benadrukt dat ze de show een groter publiek kan bezorgen.

"Soms heb je mensen met meer macht nodig om een programma van de grond te krijgen, zodat mensen die minder bevoordeeld zijn hun moment in de schijnwerpers kunnen pakken", aldus Jamil.

Het is nog niet duidelijk wanneer Jamil, die als actrice vooral bekend is van haar rol in The Good Place, in Legendary te zien is.