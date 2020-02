Rapper Sjors, die afgelopen augustus te horen kreeg dat hij kanker had, heeft aan De Telegraaf laten weten dat hij genezen is verklaard.

Rapper Sjors zegt blij te zijn dat hij helemaal beter is. In juni vorig jaar werd een kwaadaardig gezwel ontdekt in zijn rechterteelbal, waarna deze verwijderd moest worden. In augustus werd bekend dat hij ook een plekje op zijn longen had.

Rapper Sjors kreeg in 2013 landelijke bekendheid door een uitzending van Man Bijt Hond, waarin hij zijn eerste videoclip opnam.