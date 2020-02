Kevin Hart besteedt sinds het ernstige auto-ongeluk waar hij in september 2019 bij betrokken raakte meer tijd aan zijn familie. De komiek en acteur zegt in een interview met Men's Health dat hij door het oog van de naald is gekropen en daarom beter weet wat hij belangrijk vindt in het leven.

Hart stelt dat hij in de eerste periode na het ongeluk die hij in het ziekenhuis doorbracht tot nieuwe inzichten kwam. "Binnen die vier muren zag ik alleen mijn vrouw, broer, kinderen en vrienden. Ik had tijd om na te denken over wat belangrijk is en dat is niet roem, geld, auto's of sieraden. Het zijn de banden met de mensen die me uit bed hielpen", stelt hij.

De acteur vertelt dat de woorden van iemand in zijn omgeving hem bij dit inzicht hielpen. "Die persoon vertelde me dat ik niet getrouwd kan zijn met mijn carrière en tegelijkertijd met mijn familie kan daten, dat blies me compleet omver."

Volgens Hart doet hij er nu alles aan om de beste versie van zichzelf te zijn, waarbij hij er voor zijn kinderen wil zijn. "Ik deed veel dingen die belangrijk zijn eerst niet, maar nu wel. Ik zit met mijn kinderen voor en na het eten en we hebben twee keer per week een filmavond", licht hij toe.

De komiek geeft toe nog steeds verslaafd te zijn aan zijn werk, maar dat hij deze verslaving meer wil onderdrukken. "Ik wil een balans creëren, waardoor ik dezelfde energie in mijn familie kan steken."

Hart raakte in september 2019 betrokken bij een auto-ongeluk terwijl hij de auto niet bestuurde. Hij werd met spoed aan zijn rug geopereerd en moest maandenlang revalideren.