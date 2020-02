Patty Brard is met Gordon op zoek gegaan naar de beste manier om eeuwig jong te blijven en is tot de conclusie gekomen dat ze honderd jaar oud zou willen worden.

"Als je op je negentigste nog omringd wordt door mensen die je kunt vertrouwen en die niet uit zijn op je geld - want die ben ik genoeg tegengekomen - dan is het goed. Ik wil wel honderd worden, maar wel met lieve mensen, een goed fysiek en een goed hoofd", aldus de presentatrice in gesprek met NU.nl.

In Patty & Gordon op zoek naar de eeuwige jeugd reist de presentatrice samen met Gordon langs allerlei landen om daar de beste manieren te vinden om je zo jong mogelijk te blijven voelen. Dat kan om het uiterlijk gaan, zoals het gebruik van bloedzuigers achter de oren om de huid strakker te krijgen, maar gaat vooral ook over het innerlijk.

"De eeuwige jeugd zit vooral in je hoofd, dat hebben we eigenlijk op iedere plek wel geleerd", vertelt Gorden. "In lief zijn voor jezelf en voor anderen. Dat is een heel belangrijke boodschap die eigenlijk overal terugkwam."

Brard zou nog weleens terug willen keren naar India, waar ze leerde wat rust, reinheid en regelmaat voor een mens kan doen. "Eigenlijk waren we overal te kort om echt genoeg te kunnen leren, maar je neemt het wel mee in je dagelijks leven. Ik zou wel terug willen naar India en daar dat gevoel er eens goed bij me in stampen. Hoe die mensen voor zichzelf zorgen, dat wil ik ook kunnen."

Patty & Gordon op zoek naar de eeuwige jeugd is vanaf maandag 10 februari om 20.30 uur te zien bij SBS6