Het cannabisbedrijf van Whoopi Goldberg stopt de operationele activiteiten. Na vier jaar vinden de actrice en haar zakenpartner het stoppen van Whoopi & Maya een einde van een hoofdstuk in een groter verhaal, zo valt te lezen op de website van het bedrijf.

Volgens sommige media is aan het besluit om te stoppen met Whoopi & Maya een ruzie tussen Goldberg en haar zakenpartner Maya Alexander voorafgegaan. Beiden hebben nog niet op die geruchten gereageerd.

Whoopi & Maya begon de activiteiten in 2016. De missie van het bedrijf was om menstruatiekrampen te verlichten met behulp van medicinale cannabis.

De 64-jarige Oscar-winnares voor haar bijrol in de film Ghost (1990) is niet de enige beroemdheid die in de markt van de legale cannabis is gesprongen. Ook rapper Drake, diens collega JAY-Z en acteur Seth Rogen zijn betrokken bij cannabisbedrijven