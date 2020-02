Touriya Haoud lijdt aan lymfeklierkanker. Haar woordvoerder Mark Teurlings bevestigt in gesprek met Shownieuws dat de ziekte bij de actrice is geconstateerd in haar nek, borst en longen.

Haoud kampte al enige tijd met vermoeidheidsklachten en bezocht daarom een dokter. Na verschillende onderzoeken kreeg ze te horen dat ze kanker heeft. Haoud ondergaat momenteel een chemokuur om de ziekte te bestrijden. Op Instagram was te zien dat ze maandag voor haar eerste behandeling in het ziekenhuis was. De kuur duurt acht weken.

Teurlings zegt dat Haoud ervan uitgaat dat ze er weer volledig bovenop komt. Hij zegt dat ze hoopvol ingesteld is en de komende tijd vooral rust wil om zich te kunnen richten op het herstel.

De 42-jarige Haoud speelde als actrice in onder meer de serie Costa! en de film Shouf Shouf Habibi. Als model stond ze in bladen als Harper's Bazaar en Playboy. Ze was van 2006 tot en met 2014 getrouwd met Greg Vaughan. De zaak over de voogdij over hun drie zoons sleept zich nog steeds voort.