Dinsdag werd bekend dat Leontine (52) en Marco Borsato (53) uit elkaar gaan. Het stel was bijna 23 jaar bij elkaar en overwon tegenslagen in de schijnwerpers.

Marco Borsato ontmoet Leontine Ruiters eind jaren negentig in de Wassenaarse villa van de destijds getrouwde Hans Breukhoven en Connie Witteman, die hen uitnodigen voor een etentje. Borsato heeft op dat moment al veel succes als zanger. In 1997 brengt hij zij zesde en tot dan toe succesvolste album De Waarheid uit. Ondertussen is Ruiters al sinds haar vijftiende als actrice en presentatrice te zien op de Nederlandse televisie.

Borsato en Ruiters vallen al snel voor elkaar. Hun relatie ontwikkelt zich dan ook in rap tempo: na drie maanden vraagt Borsato Ruiters al ten huwelijk. "In die tijd presenteerde ik het programma Snowmagazine voor Veronica, dus van die drie maanden was ik ook nog anderhalve maand in het buitenland", aldus Leontine in gesprek met Libelle. "Dat zegt toch wel iets over hoe zeker we van onze zaak waren."

Het stel trouwt op 22 mei 1998 in Venetië. In datzelfde jaar wordt Luca, hun eerste kind, geboren. Later volgen Senna (2001) en Jada (2002). Naast haar televisiewerk begint Leontine in die tijd columns voor het maandblad Kinderen te schrijven over haar ervaringen met het moederschap. Borsato start met zijn ambassadeurschap voor War Child, de organisatie die kinderen helpt hun oorlogstrauma's te verwerken.

Het huwelijk van de twee verloopt jarenlang zonder grote incidenten in de roddelpers. Leontine en Marco kunnen genieten van de kinderen en goedlopende carrières en verschijnen geregeld met hun kinderen op de rode loper.

De familie Borsato op een filmpremière in 2006. (Foto: BrunoPress)

The Entertainment Group gaat in 2009 failliet

In 2009 gaat het zakelijk voor het eerst wat minder. The Entertainment Group (TEG), het artiestenbureau van Borsato waarbij onder anderen Guus Meeuwis, Ilse DeLange en de zanger zelf onder contract staan, gaat failliet. Het bedrijf organiseerde ook Symphonica in Rosso. Met een aandeel van 23 procent behoorde Borsato tot de grootaandeelhouders van het bedrijf.

Het faillissement wordt door de curator van TEG "wanbeleid van zowel de directie als enkele leidinggevende aandeelhouders" genoemd. Bestuurder Leo W., gevolmachtigd directeur van The Entertainment Group, wordt later veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk.

"Ik heb gejankt", vertelt Borsato over die periode in Libelle. "Van verdriet, van onmacht. Er is twintig jaar levenswerk van mij verloren gegaan, reken maar dat je daar ziek van bent. De media-aandacht maakte het extra zwaar." Het is een stressvolle tijd voor het stel, maar ze blijven bij elkaar.

Marco en Leontine Borsato tijdens een filmpremière. (Foto: BrunoPress)

Affaire met Iris Hond en burn-out

In 2019 doen voor het eerst geruchten over relatieproblemen de ronde, doordat Marco in de media lijkt te suggereren dat hij ontrouw is geweest. "Leontine en ik zijn samen sterk genoeg om zoiets te overwinnen. Monogamie is volgens mij iets onnatuurlijks, maar het is nog iets anders om dat als gegeven te accepteren", zegt hij in een interview met LINDA.. In het televisieprogramma Saved by the Bell bekent hij weleens iemand te hebben gekust, terwijl hij dat beter niet had kunnen doen.

In oktober 2019 bevestigt Marco dat er inderdaad iets is voorgevallen. Tien jaar eerder had hij een kortstondige affaire met concertpianiste Iris Hond. "Er is tien jaar geleden een vriendschap geweest die verder ging dan ik had voorzien", aldus Borsato.

Zijn huwelijk met Leontine lijkt deze bekentenis aanvankelijk te overleven. De twee zeggen in interviews en op sociale media herhaaldelijk dat ze van elkaar houden. "Hou van jou met heel mijn hart en ziel", schrijft Leontine op haar Instagram-pagina onder een foto van Marco. "Liefde hoeft niet perfect te zijn, zolang het maar echt is."

In januari meldt Marco dat hij overspannen is en hij voorlopig niet werkt. Geplande concerten worden afgezegd. "Wat ik doe, is mijn lust en mijn leven, maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit, dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb. De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan", aldus Borsato in een persbericht.

Een maand later wordt bekend dat Borsato en zijn vrouw na bijna 22 jaar huwelijk uit elkaar gaan.