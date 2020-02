Marco en Leontine Borsato hebben bekendgemaakt dat hun huwelijk na bijna 22 jaar is gestrand. De twee stapten in 1998 met elkaar in het huwelijksbootje in Venetië en hebben samen drie kinderen.

Marco en Leontine Borsato waren vorig jaar nog samen aanwezig bij de Buma Awards. John Ewbank, de liedjesschrijver van de zanger, nam daar een Lifetime Achievement Award in ontvangst. (Foto: BrunoPress)

De familie Borsato tijdens een première in 2016. De zanger en presentatrice hebben samen zoon Luca (21), zoon Senna (18) en dochter Jada (17). (Foto: BrunoPress)

Marco en Leontine Borsato met hun kinderen Luca, Senna en Jada, na de finale van het vierde seizoen van The voice of Holland in 2013, waar de zanger als coach aan meewerkte. (Foto: BrunoPress)

Borsato werd in 2008 op de rode loper bij de première van de film Wit Licht vergezeld door zijn vrouw. Borsato maakte zijn acteerdebuut in deze film en schreef er een gelijknamig album voor. (Foto: BrunoPress)

Marco en Leontine in 2007 op wintersport met voetballer Ruud Gullit en diens toenmalige vrouw Estelle Cruijff. (Foto: BrunoPress)

Leontine en Marco bij het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij, waarbij George Clooney als hoofdgast aanwezig was. (Foto: BrunoPress)

Marco en Leontine Borsato verschenen geregeld met hun kinderen op de première van kinderfilms, zoals bij Zoop in India (2006). (Foto: BrunoPress)