Marco Borsato en Leontine Borsato hebben hun relatie beëindigd, laat de manager van de twee dinsdag aan NU.nl weten na berichtgeving door RTL Boulevard.

"Na een huwelijk van meer dan twintig jaar hebben we met pijn in onze harten besloten om uit elkaar te gaan", schrijft Marco Borsato op Facebook. "We zijn dankbaar voor de mooie jaren die ons samen zijn gegeven. We vragen iedereen om ons en de kinderen rust en privacy te geven om dit te kunnen verwerken."

Vorig jaar gingen er al geruchten dat het echtpaar uit elkaar zou gaan. Toen werd bekend dat de zanger tien jaar eerder een affaire met pianiste Iris Hond had. In een reactie op sociale media beschreef hij het contact als "een vriendschap die verder ging" dan hij had voorzien.

Borsato kondigde in januari aan zijn werkzaamheden voorlopig te staken vanwege een burn-out. "De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan", liet hij toen weten.

De 53-jarige zanger en de 52-jarige presentatrice en actrice gaan na een huwelijk van bijna 22 jaar uit elkaar. Borsato vroeg zijn vrouw drie maanden na de start van hun relatie al ten huwelijk. Ze trouwden op 22 mei 1998 in Venetië. Samen hebben ze drie kinderen: zoons Luca (21) en Senna (18) en dochter Jada (17).