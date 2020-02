Shannen Doherty maakte dinsdag in het televisieprogramma Good Morning America bekend dat ze opnieuw kanker heeft. De 48-jarige actrice werd vijf jaar geleden voor het eerst gediagnosticeerd met de ziekte, maar was al bijna drie jaar in remissie.

"Mijn kanker is teruggekomen", aldus Doherty. "Het is om meerdere redenen een bittere pil, ik heb het nog niet helemaal verwerkt."

Doherty vertelt dat de kanker uitgezaaid is. Ze heeft de terugkeer van haar ziekte een jaar lang voor zichzelf gehouden, maar besloot dit nu toch op televisie te delen. De actrice is namelijk verwikkeld in een juridische strijd met een verzekeringsmaatschappij. In aanloop naar deze rechtszaak had het slechte nieuws over haar gezondheid via documenten naar buiten kunnen komen. "Ik heb liever dat mensen het van mij horen", zegt Doherty.

In 2015 werd bij Doherty voor het eerst borstkanker geconstateerd. Sindsdien heeft ze op sociale media openlijk over haar ziekte verteld. In 2017 kreeg ze te horen dat er geen sporen van kanker meer in haar lichaam te vinden waren en dat ze in remissie was. Twee jaar later bleek de ziekte toch te zijn teruggekeerd.

Op dit moment is Doherty te zien in een reboot van de serie Beverly Hills, 90210. Ze speelde ook in de oorspronkelijke serie.