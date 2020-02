Kylie Jenner zegt druk te voelen om nog een kind op de wereld te zetten. De realityster vertelt in een interview met Harper's Bazaar dat ze haar tweejarige dochter Stormi een broertje of zusje gunt.

"Mijn vrienden voeren de druk behoorlijk op", zegt ze. "Ze houden erg van mijn dochter Stormi en ik voel zeker de druk om haar een broertje of zusje te geven. Maar dat staat nog niet in de planning."

Hoewel Jenner en rapper Travis Scott, de vader van Stormi, in oktober bekendmaakten niet meer samen te zijn, is ze vastberaden om ervoor te zorgen dat hun dochter een normale jeugd krijgt. "We hebben een geweldige band", zegt Jenner over Scott. "We zijn beste vrienden. We houden allebei van Stormi en willen wat het beste voor haar is."

Jenner is zich ervan bewust dat haar roem invloed zal hebben op haar dochtertje. "Daar denk ik veel over na. De wereld is zo gestoord, ik denk ook vaak aan hoe zij wordt blootgesteld aan alle negativiteit die samengaat met het internet." Ze probeert Stormi op te voeden met het idee dat de aandacht gewoon bij hun levens hoort en dat ze zich bevoorrecht moeten voelen dat hun levens niet normaal zijn.

Jenner zegt gewoon te zijn gebleven doordat haar hele familie in hetzelfde schuitje zit. "We kunnen ons niet ineens anders gaan gedragen, we houden elkaar in balans."