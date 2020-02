Jesse Klaver noemt het overlijden van zijn moeder in 2017 het grootste verlies van zijn leven. Zijn leven is sinds haar dood niet meer hetzelfde, zegt de lijsttrekker van GroenLinks in een interview met Flair.

Klavers moeder was twintig toen ze zwanger raakte, maar de vader van Klaver speelde al snel geen rol meer in zijn leven. Dat zorgde ervoor dat zijn moeder alles op alles moest zetten om de politicus een onbezorgde jeugd te geven.

Toch heeft Klaver er naar eigen zeggen weinig last van gehad dat zijn moeder er nooit was. "Ze koos voor economische zelfstandigheid en heeft er op die manier altijd voor gezorgd dat ik niets tekortkwam."

Klaver, die grotendeels door zijn opa en oma is opgevoed, ziet het ontbreken van zijn vader niet als traumatiserend. "Ik had genoeg vaderfiguren om me heen. Het maakt niet uit van wie dat komt."

Ook de band met zijn moeder was sterk genoeg om hem een onbezorgde jeugd te geven. "Als het écht nodig was, dan was ze er. De liefde voor haar was onvoorwaardelijk."

Vorig jaar werden de politicus en zijn vrouw Jolein voor de derde keer ouders van een zoon, maar zijn moeder heeft die geboorte niet meer kunnen meemaken. "Ik heb altijd gedacht: de tijd die je met mij hebt gemist, kun je straks inhalen met je kleinzoons. Dat kan nu niet meer. Dat vind ik zo verdrietig."