Justin Bieber treedt in zijn documentaireserie op YouTube in detail over zijn drank- en drugsverslaving. De zanger zegt dat hij een tijd in levensgevaar is geweest, meldt MTV dinsdag.

De 25-jarige zanger vertelt dat hij op z'n dertiende marihuana begon te gebruiken en daarmee moest stoppen, omdat hij er afhankelijk van werd. Later werden zijn verslavingen met het gebruik van pillen en verdovende hoestdrank ernstiger.

"Het was een ontsnapping voor me", vertelt Bieber. "Ik was jong, net als iedereen in de industrie - en in de wereld - die experimenteert. Maar ik stond intussen ook voor de camera's, dus veel meer in de schijnwerpers. Ik had heel veel geld en spullen, dus dan krijg je allerlei mensen om je heen die dingen van je willen, omdat ik het leven leidde dat zij ook wilden."

Later begon de zanger pas de ernst van zijn drank- en drugsgebruik in te zien. "Ik besloot te stoppen, omdat ik zowat doodging. Mijn beveiligers kwamen 's nachts m'n kamer in om mijn hartslag te meten. Mensen hebben geen idee hoe serieus het werd. Het was echt heel eng."

"Ik heb m'n lichaam in het verleden misbruikt en nu zit ik in het herstelproces", vertelt Bieber. "Ik wil echt beter worden. Want als ik de beste versie van mezelf ben, kan ik ook de beste echtgenoot, beste vader en best mogelijke vriend zijn. En kan ik er zijn voor al mijn fans die van mijn muziek willen genieten. Dat gaat niet als ik niet gezond ben en ik ben al heel lang niet meer gezond geweest."

In februari 2019 werd bekend dat Bieber voor een depressie zou worden behandeld. Een maand later deelde de zanger op Instagram dat hij zich "alleen en vreemd" voelde. "Ik stuiter altijd weer terug dus ik maak me geen zorgen, maar ik wilde het even laten weten en jullie vragen om voor me te bidden", voegde de zanger eraan toe.