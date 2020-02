BNNVARA-presentator Renze Klamer slaapt, sinds hij en zijn vrouw uit elkaar zijn, met zijn kinderen op één kamer wanneer ze bij hem zijn. Klamer woont tijdelijk in een klein appartement omdat hij nog niet weet wat hij en zijn ex met hun koophuis gaan doen, vertelt hij aan VIVA.

"Ik heb sinds december een appartementje en het is goed dat we allebei een eigen plek hebben", aldus Klamer over zijn thuissituatie na zijn scheiding van zangeres Pearl Jozefzoon. "Het is wennen, als ik de kinderen heb, is het in één keer full hands-on, omdat je het in je eentje moet doen."

Klamer vindt het fijn als zijn vierjarige dochter en eenjarige zoon bij hem zijn, maar zegt het ook pittig te vinden in een kleine woonruimte. "Ik woon tijdelijk vrij klein, omdat we nog moeten bekijken wat we met ons koophuis doen, dus we slapen met z'n drietjes op één kamer", licht hij toe. "Heel knus, maar je kunt niet zo veel kanten op."

De dertigjarige presentator van de NPO-talkshow Laat op Vrijdag ziet ook voordelen van het alleen wonen. "Het voordeel is dat ik de dagen dat ze er niet zijn juist alle ruimte heb om mijn eigen dingen te doen."