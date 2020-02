Freek Bartels is gelukkig met zijn vriend Mick en merkt dat hij weer vaker denkt aan het vaderschap. De acteur zegt in gesprek met JAN te fantaseren over het krijgen van een kind.

"Het lijkt me fantastisch om zo'n klein wezen te zien opgroeien", aldus de acteur die benadrukt geen grote kinderwens te hebben. "Misschien, ooit. Het kan."

Zijn vriend Mick, die Bartels via Tinder ontmoette, wil graag een hond. "Hij heeft al tegen z'n vrienden gezegd dat hij een hond van me krijgt. Dat heeft-ie echt slim aangepakt, want iedereen begint er nu over: 'Hé Freek, wat leuk dat je een hond voor Mick gaat kopen!' Die hond komt er dus sowieso, daar heb ik me bij neergelegd."

De acteur en zijn vriend zijn nog geen jaar samen, maar toch voelt het alsof ze elkaar al jaren kennen. "Het is heerlijk om dingen waarover ik twijfel aan hem voor te leggen, hij kan iets heel helder uitleggen en is veel zakelijker dan ik, maar het is vooral fijn te merken dat ik mijn werk 's avonds even kan laten liggen. Waarom zou ik nu door mijn script bladeren? Morgen is er weer een dag. Ik ga geen grote uitspraken doen, je weet nooit hoelang iets duurt, maar zolang het goed voelt, gaan we samen door."