Amazon-CEO Jeff Bezos is door Michael Sanchez, de broer van zijn vriendin Lauren, aangeklaagd wegens laster, zo meldt The New York Times. Volgens Sanchez heeft Bezos hem onterecht beschuldigd van het lekken van privéberichten.

Sanchez zou privéberichten en foto's die zijn zus Lauren uitwisselde met Bezos hebben verkocht aan de pers. Eind januari meldde The Washington Post dat federale openbaar aanklagers hiervoor bewijs hebben gevonden.

Sanchez ontkent dit niet alleen, maar klaagt Bezos en zijn veiligheidsadviseur Gavin de Becker ook aan wegens laster. Volgens Sanchez hebben Bezos en De Becker onterecht aan journalisten vertelt dat hij verantwoordelijk was voor het lekken van de privéberichten.

Ook beweert Sanchez in de aanklacht dat Bezos zijn affaire met Lauren geheimhield op advies van een medium.

Lauren Sanchez heeft via een verklaring laten weten dat zij haar broer wel verantwoordelijk houdt voor het lekken: "Michael is mijn grote broer. Hij heeft stiekem mijn meest persoonlijke informatie aan The National Enquirer gegeven - dat is diep en onvergeeflijk verraad."

Ook American Media Inc., de uitgever van The National Equirer, wijst Michael Sanchez aan als bron van de privéberichten.

Bezos beschuldigt uitgever van chantage

In januari 2019 publiceerde The National Enquirer privéberichten en foto's van Bezos, waaruit bleek dat hij een affaire met Sanchez had. Bezos en zijn inmiddels ex-vrouw scheidden niet veel later.

Bezos beschuldigde American Media Inc. vervolgens van chantage. American Media Inc. ontkent deze aantijging. Deze zaak wordt op dit moment onderzocht door de federale openbaar aanklagers.

'Telefoon Bezos gehackt door Saoedische kroonprins'

In januari meldde The Guardian op basis van bronnen dat de telefoon van Bezos in mei 2018 zou zijn gehackt nadat de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman hem vanaf zijn persoonlijke telefoon een WhatsApp-bericht had gestuurd.

De kroonprins zou Bezos via WhatsApp een videobestand hebben gestuurd, waarna binnen enkele uren grote hoeveelheden gegevens uit de telefoon van de rijkste man ter wereld zijn getrokken.

Na een digitale analyse en gesprekken met anonieme bronnen concludeert de Britse krant dat het zeer waarschijnlijk is dat Bin Salman het bestand opzettelijk gestuurd heeft. The Guardian weet niet wat de inhoud is van de berichten die van de telefoon zijn gehaald.

Het is niet duidelijk of de Saoedische hack van Bezos' telefoon in verband staat met de privéberichten die zijn afgedrukt in The National Enquirer. American Media Inc. ontkent de foto's via een Saoedische bron te hebben verkregen. De uitgever wijst naar Michael Sanchez als de enige bron.

De Saoedische ambassade in de Verenigde Staten noemt de beschuldiging "absurd" en roept op tot een onderzoek naar de feiten.