De familie Meiland gaat terug naar Nederland verhuizen en heeft haar kasteel in Frankrijk te koop gezet, zo bevestigt de familie maandag in een video.

"Hallo allemaal! We hebben zulk leuk nieuws: we gaan namelijk verhuizen! Maar niet hier in Frankrijk, maar we gaan terug naar Nederland", aldus Martien Meiland.

Zijn dochter Maxime voegt eraan toe dat het derde seizoen van de televisieserie Chateau Meiland wel gewoon wordt afgemaakt. Ook kunnen gasten die een reservering in de bed and breakfast van de familie hebben er nog terecht.

In de realityserie Chateau Meiland wordt de familie Meiland gevolgd bij het openen en runnen van een bed and breakfast in een kasteel bij het Franse dorpje Beynac. De serie won vorig jaar de Gouden Televizier-Ring.

Onlangs vierde de familie op Instagram dat ze een jaar in Frankrijk waren.