NOS-verslaggever Arman Avsaroglu zat zaterdag tijdens een wedstrijd van Feyenoord enkele minuten vast op het toilet in het perscentrum van De Kuip in Rotterdam, vertelde hij maandag in de NOS Voetbalpodcast.

Avsaroglu legde in de podcast uit dat hij rond 19.30 uur gebruik wilde maken van het toilet, een kwartier voordat hij commentaar moest geven tijdens de wedstrijd van Feyenoord tegen FC Emmen op 1 februari.

De commentator beschrijft hoe hij erachter kwam dat de deur niet meer zomaar open te krijgen was. "Ik ga naar de wc en ik deed de deur op slot. In dit geval draaide ik dat ding naar rechts en dat ding viel eraf, terwijl de deur al op slot zat. Toen dacht ik wel even, ik zit dus nu vast", aldus Avsaroglu.

Uiteindelijk werd Avsaroglu bevrijd door de perschef van De Kuip. "Die dacht eerst dat ik een grap maakte. Dat vind ik niet zo gek. Daarna zei hij, toen hij doorhad dat ik het meende: oké, ik kom je redden." Avsaroglu vertelde ten slotte dat hij zo'n zeven minuten voor de aftrap uit het hokje werd bevrijd.