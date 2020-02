Mark Labrand wordt vader van een dochter. De radio-dj maakte in zijn show op Radio 538 bekend dat zijn vrouw Stephanie in verwachting is van hun eerste kind.

De 34-jarige dj en zijn vrouw trouwden in 2015. Ze zijn al ruim tien jaar samen. Hij vroeg haar ten huwelijk in Zuid-Afrika en de trouwerij vond plaats op Ibiza.

Labrand is sinds 2008 werkzaam als radio-dj bij Radio 538. Momenteel is hij elke doordeweekse dag rond lunchtijd te horen. Daarnaast verschijnt hij geregeld als deskundige in Shownieuws op SBS6 en is hij de 'stationvoice' van Sky Radio.