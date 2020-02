Rapper Donnie is vader geworden van een zoon. Odín Donny is op zondag 2 februari geboren, laat de artiest maandag via Instagram weten.

Odín Donny is het eerste kindje van de 25-jarige rapper en zijn vriendin Lois. Hij liet eerder weten te hopen dat zijn zoon op hem lijkt en zijn accent krijgt.

Donnie, wiens echte naam Donald Scloszkie is, maakte in september via Instagram bekend vader te worden. Hij plaatste destijds een foto van de echo. "Jullie kennen mij als Maradonnie maar binnenkort luister ik ook naar de naam Pappadonnie", schreef hij toen.

Rapper Donnie is bekend van hits als Snelle Planga en Barry Hayze. Momenteel heeft hij een hit met Geen Centen, Maar Spullen, een samenwerking met Frans Bauer.

Op Instagram plaatst de artiest een foto van zijn pasgeboren zoon. (Foto: Instagram/Maradonnie)