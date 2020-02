Model en actrice Milla Jovovich en haar echtgenoot, regisseur Paul W.S. Anderson, zijn ouders geworden van hun derde dochter. De geboorte is zondag bevestigd aan US Weekly.

De naam van het meisje is niet bekendgemaakt.

In augustus maakte Jovovich bekend in verwachting te zijn. Twee jaar daarvoor kreeg het model een miskraam toen ze 4,5 maand zwanger was.

Een dag voor de geboorte van haar derde dochter vertelde Jovovich op Instagram zenuwachtig te zijn, omdat ze na twee eerdere bevallingen wist wat haar te wachten stond. Het model is al moeder van dochters Ever Gabo (12) en Dashiel Edan (4).