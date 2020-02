Auteur Maartje Wortel (37) merkt dat sommige mensen schrikken of boos worden wanneer ze uitspreekt dat ze het leven zinloos vindt. Het lucht Wortel zelf juist op om zo naar het leven te kijken, vertelt ze zondag in gesprek met de Volkskrant.

"Ik vind het leven op zich vrij zinloos: we worden geboren en gaan dood, de tussentijd moet je zo goed mogelijk zien door te komen", aldus de schrijfster van onder andere Dit is jouw huis en Dennie is een star. "Maar als ik dat uitspreek, van die zinloosheid, bijvoorbeeld wanneer ik ga voorlezen, zie ik mensen vaak schrikken. Of ze worden boos, misschien omdat ze vinden dat ik het leven zin hoor te geven."

"Mij lucht het juist op om het leven als zinloos te zien, want dat maakt me vrij", gaat Wortel verder. "Wat helpt, is dat ik een groot talent voor geluk heb. Als ik me eenzaam voel, vind ik het bestaan nog altijd prachtig."

Wortel, die een relatie heeft met Georgina Verbaan, vindt het bestaan al zinvol als je met elkaar kunt samenleven. Maar daarvoor moeten mensen zichzelf niet te serieus nemen. "Het leven als zodanig wel, maar jezelf niet", licht ze toe. "Mensen overdrijven vaak het belang van hun eigen bestaan."