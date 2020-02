Harry Mens zegt niet onder de indruk te zijn van de kritiek die er op Twitter is ontstaan, na een fragment in zijn programma Business Class. Dat laat de 73-jarige presentator zondag weten aan NU.nl.

Mens vraagt in de uitzending televisiekok Ramin naar het personeel in diens zaak. "En je hebt er twee Marokkaantjes bij, begrijp ik?", vraagt de presentator, die steeds korte bevestigende antwoorden van zijn gesprekspartner krijgt. "En twee Hollanders, begrijp ik ook?", waarop de kok opnieuw kort "ja" antwoordt.

"Ik vind de kritiek zwaar overtrokken", reageert Mens. "Ik ken die jongens, ze zijn een jaar of achttien en werken bij Ramin in de keuken. Ze vroegen me nog of ik ze eventjes wilden noemen in de uitzending, want de chef-kok zelf is een beetje verlegen."

Dat de kritiek deels zou kunnen slaan op het feit dat Mens een verkleinwoord gebruikte, vindt de presentator ook onzinnig. "Het zijn jonge jongens. Als ze tien jaar ouder waren geweest, had ik waarschijnlijk 'Marokkanen' gezegd. Voor hetzelfde geld waren het Italiaantjes, of Friezen."

"Ik heb geen enkele diepere bedoeling gehad bij wat ik zei", besluit Mens. "Ik ben ook niet van de kritiek onder de indruk, heb er geen last van. Nederlanders zijn een beetje in azijnpissers aan het veranderen."