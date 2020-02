Siemon de Jong, bekend van het kinderprogramma De taarten van Abel, sluit na dertig jaar zijn goedlopende bakkerswinkel in Amsterdam. Hij is niet altijd even aardig geweest tegen zijn personeel, vertelt hij in gesprek met Het Parool.

"Ik ben niet altijd zo’n aardige leidinggevende", aldus De Jong. "Ik heb weleens staan schreeuwen tegen een meisje dat ’s avonds voor het verlichte raam geld zat te tellen. Of tegen een schoonmaakster die een was draaide met drie theedoeken."

Om die reden is De Jong opgelucht dat zijn zaak nu gesloten is. "Ik heb het gevoel dat ik uit een zwart gat klim", zegt hij. "Op een gegeven moment hadden we dertig man in dienst. Het viel me steeds zwaarder om al die mensen aan te sturen".

De Jong begon zijn taartenwinkel en café De Taart van m'n tante in 1990. In 2003 vroeg televisieproducent Machteld van Gelder hem voor het kinderprogramma De taarten van Abel, waarin hij met kinderen taarten bakt en gesprekken voert over het leven.