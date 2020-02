Aletha Leidelmeijer en haar echtgenoot Steven Victoor krijgen een kind. De 34-jarige FOX Sports-presentatrice maakte dit zaterdagavond bekend tijdens de uitzending van De Eretribune.

"Het mooiste nieuws doen we aan de kop van de uitzending: Aletha is zwanger!"", aldus Leidelmeijers' mede-presentator Jan Joost van Gangelen. "Onze zomer wordt sowieso goud!", voegde Leidermeijer daar op Instagram aan toe.

Leidermeijer en Victoor trouwden afgelopen juni in Las Vegas. Hun kind is uitgerekend in juli 2020.

Dick Advocaat, de coach van Feyenoord, heeft via FoxSport zijn felicitaties aan Leidermeijer doorgegeven.