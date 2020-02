In een paar geluidstapes die vrijdag zijn gedeeld door The Daily Mail, geeft Amber Heard toe haar destijds echtgenoot Johnny Depp geslagen te hebben. Woordvoerders van de acteurs hebben inmiddels de echtheid van de fragmenten erkend, die zouden zijn gemaakt tijdens een therapiesessie toen hun huwelijk in zwaar weer verkeerde.

In de tapes is onder meer te horen dat Depp zegt zijn destijds echtgenote te hebben geduwd, maar ook dat hij door haar is mishandeld.

"Je hebt me in het gezicht gestompt", aldus Depp. "Ik stompte je niet", beweert Heard in reactie op de beschuldiging van Depp. "Ik gaf je geen stomp in het gezicht. Ik sloeg je, ik stompte je niet." Later in het gesprek erkent Heard een fysiek gevecht te zijn gestart tegen Depp.

Woordvoerders van beide acteurs hebben inmiddels tegenover de Britse krant gereageerd. "Amber heeft inderdaad meerdere gesprekken tussen haar en Johnny opgenomen", zegt Depps advocaat Adam Waldman. "Deze tapes zijn een deel van het bewijs dat haar verhaal dat zij mishandeld is, niet klopt."

'Depp liet passages weg'

De woordvoerder van Heard beweert juist dat Depp de opnames heeft gelekt, maar hierbij bewust bepaalde passages heeft weggelaten. "In de langere versie van deze fragmenten is te horen dat mevrouw Heard herhaaldelijk probeert de heer Depp te sussen en hem te dwingen te erkennen wat er echt aan de hand was in hun relatie."

De 33-jarige Heard en de 55-jarige Depp leerden elkaar kennen op de set van de film The Rum Diary uit 2011. De twee trouwden in 2015, maar scheidden het jaar erna. Heard startte kort daarop een rechtszaak waarin ze haar ex beschuldigde van mishandeling, maar bewijs kon niet worden gevonden en de twee troffen een schikking.

Twee jaar later vertelde de actrice in een artikel in The Washington Post een slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Ze noemde hierbij Depps naam niet, maar de acteur startte toch een rechtszaak waarbij hij Heard aanklaagde voor laster. Ook beweerde hij door haar te zijn mishandeld, wat Heard ontkende. De actrice klaagde haar ex eveneens aan voor laster. De zaak is nog niet afgerond.