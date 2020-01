Thomas Neuwirth, die als Conchita Wurst het Eurovisie Songfestival won, leerde zingen door naar de muziek van Céline Dion te luisteren, vertelt hij vrijdag aan de Volkskrant.

"Dion leerde me: je mag keihard recht vooruit brullen, met alle kracht die je hebt", aldus Neuwirth. "Als je zo hard zingt, kún je niet faken: het geluid dat je uit je lijf perst, is het geluid van jouw lichaam, uniek en per definitie echt. Céline Dion heeft me geleerd dat zingen iets lichamelijks is."

Neuwirth vertelt dat hij My Heart Will Go On in zijn hoofd hoorde spelen toen hij uit de kast kwam. "Ze gaf me als het ware toestemming om lekker dramatisch en over the top te zijn."

Met het nummer Rise Like A Phoenix won de artiest als Conchita Wurst in 2014 het Eurovisie Songfestival. Op dit moment is hij te zien als jurylid in het eerste seizoen van de Duitse realityserie Queens of Drag.