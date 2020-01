De ouders van Bart Chabot (65) keurden zijn vriendschap met Jules Deelder en Herman Brood af. Dit vertelt de dichter vrijdag in een interview met de Volkskrant.

"Het eerste dat mijn vader tegen me zei toen we elkaar weer zagen, was: 'Ga jij met dat gajes om? Dat smerige stelletje criminelen?'", aldus Chabot. "Voor mijn ouders was dat een totale schande. Mensen die drugs gebruikten en schijt aan de wereld hadden: dat haatten ze tot in het diepst van hun weten."

Chabot ontmoette zanger Brood en dichter Deelder toen hij studeerde en raakte met hen bevriend. Zij moedigden hem aan om dichter te worden. "Herman is degene die mij ooit letterlijk het podium op heeft geschopt, tijdens een concert van Wild Romance (de band van Brood, red.)."

Met zijn ouders had Chabot een zeer moeilijke relatie, omdat die hem emotioneel en fysiek mishandelden. Aan de Volkskrant vertelt Chabot dat hij het contact met zijn ouders definitief verbrak toen die zijn vriendschap met Deelder en Brood afkeurden.



Over zijn moeilijke jeugdjaren schreef Chabot het onlangs verschenen boek Mijn vaders hand.