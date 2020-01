Tim Knol, die in een half jaar tijd 30 kilogram afviel, merkt ook aan zijn gemoedstoestand dat hij zich beter voelt. De zanger zegt dat hij onder meer rustiger en creatiever is geworden.

In gesprek met de Volkskrant vertelt de dertigjarige Knol dat hij na lichamelijke klachten als duizeligheid besloot zijn leven om te gooien.

"Vorig jaar zomer, ik was 29, was ik op de Parade in Rotterdam. Het was 35 graden in de tent en ik woog 118 kilo", vertelt Knol, bekend van onder meer zijn hit Sam. "Ik stond daar en dacht: jezus, ik kan dit niet aan. Ik werd licht in m'n hoofd en duizelig. En toch dronk ik nog elke dag."

Hij stopte met drinken, het eten van tussendoortjes en ging meer bewegen. "Nu voel ik me beter, rustiger, creatiever en gelukkiger. Op Twitter kreeg ik reacties van mensen die dachten dat ik nu alleen nog maar vrolijke liedjes ging schrijven. Maar je hoeft niet ongelukkig te zijn om mooie liedjes te schrijven."