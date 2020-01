Jan Smit verrast fans met een totaal andere look, NikkieTutorials besluit geen wraak te nemen en Gerard Joling wordt thuis overvallen. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Jan Smit was sinds vorig jaar niet echt meer in het openbaar verschenen en leek voor de loting van het Eurovisie Songfestival besloten te hebben eens flink uit te pakken - de hele wereld zou immers meekijken, en dus trok Jan alles uit de kast om echt op te vallen.

Een strakke bril, een keurige outfit, een nieuw baardje én: hoog haar. Mari van de Ven ontfermde zich over de lokken van de zanger en wist dat je het maar beter groots aan kan pakken. Jan leek zo'n 10 centimeter groter met zijn nieuwe kuif en een heleboel mensen waren ontzettend onder de indruk van het nieuwe uiterlijk van de zanger.

"Wat een hippe, internationale look", "Wat ziet Jan Smit er goed uit" en "Een soort chique Thunderbird", waren de positieve reacties op de nieuwe look van de Volendammer. Toch waren er ook mensen die vonden dat Jan eruitzag alsof hij net uit bed was gerold, mensen die zijn snor en baard niet de beste optie vonden en iemand die de indruk had dat Jan vlak voordat hij op televisie moest verschijnen wel erg veel last had van de wind.

Jan zelf lijkt erg tevreden met zijn nieuwe uiterlijk, en ook Mari is gelukkig met het eindresultaat. Van de make-upkenner mag het allemaal zelfs nog hoger en langer. "Ik heb nog een paar maanden om het te laten groeien bij hem. Ik wil hem wat stoerder. Dat baardje is heel leuk, ook voor de contouren, en het past perfect bij hem."

Nikkie staat erboven

Als iemand je iets naars aandoet, is het een vrij natuurlijke reactie om wraak te willen nemen. Je wil dat de ander de pijn voelt die jij voelde, of dat de ander ook een beetje lijdt zoals jij doet. Het kan moeilijk zijn je over die reactie heen te zetten, maar NikkieTutorials bewees de afgelopen maand dat het soms echt de betere manier is.

De YouTuber werd gechanteerd met het feit dat ze transgender is. In plaats van toe te geven aan de chanteur of uit te halen naar deze persoon, koos Nikkie ervoor een openhartige video te delen en iedereen te vertellen waar zij al jaren mee rondloopt.

Nikkie koos ervoor de chanteur niet te laten winnen en won uiteindelijk zelf: niet alleen van haar trouwe fans, maar ook van miljoenen anderen kreeg ze lieve berichten. Ze mocht bij Ellen DeGeneres aanschuiven om over de hele situatie en zichzelf te vertellen en wist zo nog eens miljoenen nieuwe mensen te bereiken.

In een nieuwe video liet ze deze week weten niet van plan te zijn de identiteit van de chanteur te delen: ze weet dat ze het leven van de persoon in kwestie kapot zou kunnen maken - zoals de persoon andersom wel probeerde - maar wilde zich niet tot dat niveau verlagen.

Nikkie gaat weer verder met haar succesvolle onderneming en laat deze situatie nu hopelijk achter zich. En voor alle mensen die het nodig vinden toch nog nare berichten achter te laten of te opperen dat er nooit sprake was van een chanteur, heeft ze één boodschap: ga eens fijn op een stukje LEGO zitten.

'Dit is een overval'

Gerard Joling begon het jaar wel heel heftig: hij dacht de deur te openen voor iemand uit de buurt en twee tellen later stond een vrouw die hij nog nooit ontmoet had midden in zijn huis. De zanger belde een buurman, die kwam snel met zijn zoons aan om de vrouw het huis uit te krijgen en Gerard kwam met de schrik vrij.

Daar bleef het verhaal uiteraard niet bij. John van den Heuvel sprak voor RTL Boulevard met de zanger en suggereerde dat hier meer achter zat. "Dit voelt niet goed", aldus John. "Het lijkt heel doelgericht. De vraag is wat de vrouw in de woning deed. Misschien was het een voorverkenning of wilde ze handlangers binnenlaten. Op camerabeelden is te zien dat de vrouw niet alleen bij de woning arriveerde."

Het programma liet beelden zien van de vrouw die de woning binnendrong en legde direct een link met een incident in 2010 waarbij ook al eens geprobeerd werd het huis van de zanger binnen te dringen. Het lukte de drie gemaskerde mannen destijds niet, maar Gerard was er wel zo van geschrokken dat hij zich een hele tijd niet veilig voelde in huis.

Zo doelgericht als John het vond lijken, bleek het achteraf niet: de vrouw in kwestie bleek bekend bij de politie en psychische problemen te hebben. Ze was in verwarde toestand bij Gerard aangekomen en had hem zo de stuipen op het lijf gejaagd.

Gerard komt er nu met de schrik vanaf en wenst de vrouw veel sterkte, maar hij heeft er wel iets van geleerd: John heeft hem aanbevolen een alarmknop te installeren bij zijn voordeur.