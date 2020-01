Prinses Beatrix viert vrijdag haar 82e verjaardag. NU.nl zet de mooiste en leukste foto's van de voormalige Koningin der Nederlanden op een rij.

De driejarige Beatrix aan boord van de Hr.Ms. Sumatra naar Canada, waar ze samen met haar ouders Juliana en Bernhard naartoe zeilde. (Foto: Getty Images)

Beatrix (12) knuffelt met haar puppy in de tuinen van Paleis Soestdijk in Baarn. (Foto: Getty Images)

September 1968: prinses Beatrix samen met haar echtgenoot Claus en hun eenjarige zoon Willem-Alexander. De foto is gemaakt bij Drakensteyn, waar het gezin destijds woonde. (Foto: Getty Images)

Het koninklijk gezin vlak nadat Beatrix werd gekroond tot koningin. Van links naar rechts: prins Johan Friso, koningin Beatrix, prins Claus, prins Willem-Alexander en prins Constantijn. (Foto: Getty Images)

Elk jaar werd op 30 april Koninginnedag gevierd. Hier is Beatrix te zien tijdens de viering van het feest in Meppel (2002). (Foto: Getty Images)

Regelmatig viert Beatrix vakantie met het gezin van haar oudste zoon. Hier is ze samen met Máxima, Amalia, Willem-Alexander en Alexia in Tavernelle in Italië. (Foto: Getty Images)

Een van de hobby's van Beatrix: fotograferen. Deze foto is gemaakt tijdens dezelfde vakantie in Italië. (Foto: Getty Images)

Prinses Beatrix bekijkt de stoet van Prinsjesdag vanuit het Kabinet van de Koning en houdt hiermee de traditie in stand. (Foto: BrunoPress)