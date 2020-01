De onbekende persoon die afgelopen weekend het huis van Gerard Joling probeerde binnen te dringen, blijkt een vrouw met psychische klachten te zijn. Dit meldde misdaadverslaggever John van den Heuvel in RTL Boulevard.

"Deze vrouw heeft psychische problemen, zo laat de politie weten. En Gerard wenst haar dan ook veel beterschap", aldus Van den Heuvel.

De politie heeft laten weten dat ze geen misdaad wilde plegen, maar dat ze psychische klachten heeft en op dit moment professionele hulp krijgt.

Zondagavond deed Joling de deur van zijn huis open voor een onbekende vrouw, die "heel familiair met hem deed". Toen de vrouw zijn woonkamer binnendrong, dacht Joling dat hij het slachtoffer was geworden van een babbeltruc en raakte hij in paniek. "Hij heeft toen de buurman gebeld. Die is direct met twee zoons richting de woning gekomen," vertelde Van den Heuvel maandag.

De vrouw heeft niets weggenomen uit de woning. De 59-jarige Joling heeft dinsdagmiddag aangifte gedaan bij de politie.