Hardwell heeft, twee jaar nadat hij aankondigde te stoppen met toeren, een interview gegeven. De dj vertelt in gesprek met de Revealed Podcast dat hij zichzelf beter leerde kennen, doordat hij nu meer vrije tijd heeft.

In gesprek met de podcast vertelt de 32-jarige dj dat zijn leven er veel normaler uitziet dan voorheen.

"Ik geniet ontzettend van het leven, leer mezelf weer kennen. Ik hebt ontdekt hoe het normale leven eruitziet: boodschappen doen, tijd doorbrengen met mijn ouders, verjaardagen van vrienden bezoeken. Dat kon eerst niet, ik was altijd aan het toeren."

Ook op muziekgebied heeft Robbert van de Corput, zoals de dj echt heet, veel meer rust en hierdoor ook ontwikkelingen ondergaan. "Ik voel me weer als de jonge Robbert. Toen ik nog thuis woonde en geen deadline had, maar alleen muziek maakte die uit mijn hart kwam."

Toen Hardwell de hele wereld over reisde, componeerde hij vooral hits die het publiek wilde horen en die goed werkten in zijn sets. Hij is niet gestopt met muziek maken; hij is nog steeds vijf dagen per week in de studio.

"Nu maak ik de muziek die ikzelf mooi vind", legt hij uit. "Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld in de studio. Mijn muziek voelt veel persoonlijker."

In september 2018 kondigde de dj aan voor onbepaalde tijd te stoppen met draaien. "Er is nog zo veel dat ik wil delen met familie en vrienden, er zijn nog zo veel wegen die ik wil inslaan, maar door altijd maar Hardwell te zijn, blijft er te weinig energie, liefde, creativiteit en aandacht over voor mijn leven als 'normaal' persoon", legde hij zijn besluit eerder uit.