Ciara is opnieuw zwanger. De zangeres deelt het nieuws donderdag met een foto waarop ze van veraf in bikini te zien is met een zwangere buik.

"Nummer drie", schrijft de 34-jarige Ciara bij de foto. Ook haar echtgenoot, American football-speler Russell Wilson (31), deelt dezelfde foto, maar dan met hemzelf op de voorgrond.

Het stel is momenteel op vakantie op de Turks- en Caicoseilanden met hun dochter Sienna Princess (twee jaar) en Ciara's zoon Future Zahir, die de zangeres vijf jaar geleden met rapper Future kreeg.

De twee trouwden in de zomer van 2016 op grootse wijze in het Engelse Cheshire.