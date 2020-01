Pianiste en componiste Iris Hond ziet een ander publiek naar haar concerten komen sinds ze deelnam aan het Net5-programma Iris en de 12 dates. Ze ziet onder meer een toename van het aantal vrouwen dat haar optredens bezoekt, vertelt ze aan NU.nl.

Hond zegt het ontzettend leuk te vinden dat haar concerten tegenwoordig ook een andere groep toeschouwers trekt.

"Mensen kennen mij door het programma ook op een persoonlijke manier. De mensen die naar het programma keken, kwamen ook in aanraking met wat ik doe. Dat er meer vrouwen naar mijn concerten komen, vind ik fantastisch", aldus Hond.

In het programma dat in 2019 te zien was op Net5, ging Hond op zoek naar ware liefde. In zeven afleveringen waarin ze twaalf blind dates had, onderzocht ze met behulp van een psycholoog wat echte liefde voor haar betekende. Uiteindelijk vond ze niet de liefde in het programma.

Hond is van 14 tot en met 20 juni zeven avonden achter elkaar te zien in Het Concertgebouw in Amsterdam. In een concertreeks eert ze de componist Ludovico Einaudi. Het is de eerste keer dat een artiest zo veel opeenvolgende concerten geeft in Het Concertgebouw.