Het verzoek van R. Kelly om de namen van twee vermeende slachtoffers naar buiten te brengen, is door een federale rechter in New York afgewezen. Dat meldt Page Six donderdag.

Aanklagers maakten bezwaar tegen het verzoek omdat Kelly eerder dreigbrieven zou hebben gestuurd naar een andere beschuldiger. De twee vrouwen die de zanger beschuldigen van seksueel misbruik, worden aangeduid als 'Jane Doe #2' en 'Jane Doe #3'.

Kelly wordt in New York aangeklaagd voor afpersing en beschuldigd van seksuele uitbuiting van minderjarigen, ontvoering en dwangarbeid.

Daarnaast wordt hij in Chicago aangeklaagd voor onder meer het bezit van kinderporno. In die stad wordt de r&b-zanger momenteel gevangengehouden. Ook lopen er zaken tegen de zanger in de staten Illinois en Minnesota.

Het proces tegen Kelly in Chicago gaat in april van start en zal zo'n drie weken in beslag nemen. De zaak in New York begint in mei.