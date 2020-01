Oud-nieuwslezer Edvard Niessing, die tegenwoordig als trambestuurder in Den Haag werkt, vertelt in een interview met De Telegraaf dat hij op Koningsdag 2019 is mishandeld door twee zwartrijders. Hij zegt het nieuws nu pas naar buiten te brengen omdat een van de daders op 13 februari voor de rechter moet verschijnen.

De 71-jarige Niessing vertelt dat hij de twee begintwintigers waarschuwde voor een controleteam dat bij een volgende halte zou kunnen staan. Het duo zou zich daar niets van aan hebben getrokken.

"Enkele haltes verder kwamen ze naar voren om uit te stappen en snauwden ze me eerst toe dat ik een sukkel was", aldus Niessing. "Om vervolgens keihard op mijn achterhoofd te beuken met hun knokkels. Mijn bril vloog van mijn gezicht en belandde in stukken op de grond."

Niessing vertelt dat een van de trampassagiers - een dokter - foto's van de daders had gemaakt en zich vervolgens over hem ontfermde. Dankzij de foto's kon een van de jongens door de politie worden gepakt. De tweede zou later zijn getraceerd en inmiddels in de gevangenis zitten vanwege een ander geweldsdelict. Voor het voorval in de tram zal hij zich later moeten verantwoorden tegenover een rechter.

'Ik had wel dood kunnen zijn'

"Ze hadden zo op me in staan beuken met hun vuisten, ik had wel dood kunnen zijn", vertelt Niessing. "Als er geen andere passagiers waren geweest, dan hadden ze me vast en zeker naar een andere wereld geholpen. Die jongens waren zo ongelofelijk agressief. De dokter die dus ter plekke was, heeft me gerustgesteld, direct instructies gegeven hoe ik mijn hoofd moest houden om ergere schade te voorkomen en uiteraard meteen 112 gebeld."

Niessing zegt niet bij de pakken neer te zijn gaan zitten na het incident. "Dat heeft ook te maken met alle steunbetuigingen die ik van mijn collega's heb gekregen. Zelfs trambestuurders uit Amsterdam hebben bloemen gestuurd. Maar ik ben natuurlijk wel meer op mijn hoede, de schrik zit er toch behoorlijk in."