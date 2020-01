Prins Maurits vindt het soms jammer dat de militaire dienstplicht is afgeschaft. Als hij de tijd voor en na het afschaffen van de dienstplicht vergelijkt, worden sommige vaardigheden nu minder ontwikkeld, vertelde de prins woensdag in het praatprogramma Jinek.

"Ik vind het ergens wel jammer dat de dienstplicht is afgeschaft", aldus de oudste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven tijdens een gesprek over het maritieme evenement SAIL, waarvan hij beschermheer is. "Dienstplicht geeft je, als je kijkt naar vroeger en naar nu, een vorm van discipline en doorzettingsvermogen."

De prins vindt dat eigenschappen die in deze huidige tijd ontbreken. "Al mijn maten in dienst hebben vaardigheden meegekregen die ze waarschijnlijk anders nooit hadden gekregen."

Van augustus 1987 tot januari 1989 vervulde prins Maurits zijn dienstplicht bij het Korps Mariniers en de Koninklijke Marine. Sinds 1 september 2017 heeft de 51-jarige prins de rang kapitein ter zee van de Koninklijke Marine.

In Nederland bestaat nog steeds een dienstplicht en die geldt sinds 1 januari 2020 ook voor vrouwen. Er is sinds 1 mei 1997 wel een opschorting van de opkomstplicht van kracht. Defensie roept daarom sinds 1 augustus 1996 geen nieuwe dienstplichtigen meer op, maar zeventienjarige mannen en vrouwen ontvangen nog wel een brief over de inschrijving voor de dienstplicht.