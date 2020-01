Gaby Blaaser heeft inmiddels meerdere aanbiedingen gekregen van Playboy. De 33-jarige actrice en influencer besloot echter om niet mee te werken aan een naaktreportage.

In gesprek met Grazia vertelt Blaaser dat ze een aantal keer door Playboy is gevraagd. "Maar ik heb geen zin om met mijn blote tieten in zo'n blad te gaan staan. Daar ligt dan misschien míjn grens."

Daarnaast kan Blaaser op Instagram "haar eigen Playboy creëren". "Op een manier waar ik zelf achtersta. Daarnaast is het ook niet meer zo groot als vroeger, je staat niet meer tussen de Katja Schuurmans en de Georgina Verbaans. Ik hoef niet tussen het rijtje vrouwen te staan dat nu in Playboy verschijnt, daarvoor heb ik net effe te hard gewerkt."

Blaaser doet daarentegen wel mee aan het eerste Nederlandse seizoen van The Bachelorette, een datingshow waarin vrijgezelle mannen strijden om haar liefde, die in het voorjaar te zien is. De actrice en influencer wil hier open ingaan.

"Je bent natuurlijk altijd een beetje bang dat niemand zich inschrijft, maar ik neem aan dat ze wel goed zijn met het casten van mannen. Ik ben heel serieus als het om relaties gaat, ik ga er altijd in met het idee: met deze man ga ik trouwen. Ik ben niet het type dat zomaar vrijblijvend wat aanrommelt."

Eerder vertelde Blaaser in het YouTube-programma Club Hub dat ze wel interesse had om mee te werken aan een reportage in Playboy, mits ze op de cover van de kersteditie zou verschijnen.