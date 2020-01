Jan Smit heeft op Twitter in een verklaring laten weten dat hij zich in november heeft teruggetrokken, omdat hij niet optimaal in staat was om op te treden of te presenteren. De komende maanden zal hij nog niet terugkeren op het podium en zich volledig concentreren op de presentatie van het Eurovisie Songfestival.

Smit maakte in november bekend problemen met zijn stembanden te hebben en daarom niet te kunnen optreden. Daarna meldden verschillende mensen uit zijn omgeving, onder wie collega-Topper Gerard Joling, dat de zanger met een burn-out kampte. De presentatie van de loting voor het Eurovisie Songfestival op dinsdag was de eerste keer dat Smit weer een publiekelijk optreden deed.

"De loting was na een maandenlange afwezigheid een heel fijn en tevens klein begin om te kunnen wennen aan überhaupt weer 'iets' doen. Ik merk wel dat het geven van liveconcerten toch echt wel veel meer vergt dan al mijn andere werkzaamheden waarbij ik niet een hele avond alleen zelf hoef te performen", aldus de zanger op Twitter.

Smit heeft besloten concerten voorlopig op te schorten, omdat hij wil voorkomen dat het daardoor slechter met hem zal gaan. "Ik focus mijzelf qua werk - met alle plezier - voorlopig alleen op het presenteren van het Songfestival in mei. Dat geeft me momenteel de rust die ik nodig heb."

De zanger zegt dat de periode die hij nu doormaakt heel inspirerend is. "Dus nieuwe nummers van een herboren Jan worden zeker geen probleem voor een nieuw te verschijnen album."