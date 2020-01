Eind oktober overleed de broer van singer/songwriter Glen Faria op 41-jarige leeftijd. Dat zijn broer de nieuwe muziek die hij maakte nog hoorde en goedkeurde, was voor Faria heel belangrijk. Dat vertelde hij dinsdag in de talkshow Op1.

Juist op het moment dat singer/songwriter Glen Faria echt kon gaan genieten van zijn successen (na een scheiding kwamen Faria en zijn vrouw weer bij elkaar) sloeg het noodlot toe. De broer van Faria overleed aan een bloedvergiftiging. "Hij is uit het niks neergevallen. Dat zag niemand aankomen. Hij was mijn muzikale soulmate. We speelden samen in drie bandjes en wonnen zelfs de Grote Prijs van Nederland."



Twee dagen voor het overlijden liet Faria zijn broer de nieuwe muziek die hij gemaakt had horen: "We zaten in de auto en luisterden naar acht nummers, waaronder mijn nieuwe single Hoe weet je dat? Hij zei 'die moet je uitbrengen'. Achteraf is dat heel gek. Want ik had altijd zijn goedkeuring nodig; dan was het voor mij goed. Dus dat gevoel blijft wel aan dit liedje hangen. Het nummer is bovendien ook opgedragen aan Stichting Het Vergeten Kind, dus dat maakt het nog extra bijzonder."

Faria kende in 2018 zijn grote doorbraak toen Davina Michelle het door hem geschreven en eerder ook gezongen nummer Duurt te lang tot een monsterhit maakte na hun deelname aan De Beste Zangers van Nederland. Ook Tino Martin scoorde met een nummer van Faria - Zij weet het - goed in de hitlijsten.