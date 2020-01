Gerard Joling is zondagavond slachtoffer geworden van een babbeltruc. De zanger deed de deur open toen een onbekende vrouw aanbelde. Ze drong de woonkamer binnen, liet Joling dinsdag weten aan RTL Boulevard.

Volgens misdaadverslaggever John van den Heuvel, die heeft gesproken met de zanger, is Joling ontdaan door de gebeurtenis. Er zijn camerabeelden van het incident. Daaruit blijkt dat de vrouw niet alleen bij zijn woning arriveerde.



"De vrouw liep naar binnen met een vage babbeltruc", vertelde Van den Heuvel. "Ze deed heel familiair met Gerard. Hij dacht eerst dat het misschien iemand uit de buurt was." De zanger raakte vervolgens in paniek toen hij doorhad wat er aan de hand was. "Hij heeft toen de buurman gebeld. Die is direct met twee zoons richting de woning gekomen."

De vrouw heeft niets weggenomen uit de woning. De 59-jarige Joling heeft dinsdagmiddag aangifte gedaan bij de politie.



Het is niet voor het eerst dat iemand een poging doet om de zanger te beroven. In 2010 stonden drie gemaskerde mannen aan zijn deur, maar zij wisten deze niet open te krijgen.