Blake Lively vindt het leven met drie kinderen enorm druk. Dat vertelde de 32-jarige actrice dinsdag in het televisieprogramma Good Morning America.

"Op een gegeven moment hadden we drie kinderen van vier jaar en jonger", aldus Lively. "Het is alsof je van twee naar drieduizend kinderen gaat. Het is gekkenwerk. We zijn in de minderheid."

"Sommige mensen zeggen dat het hebben van twee kinderen hetzelfde is als het hebben van drie kinderen, maar die mensen hebben geen drie kinderen."

Lively trouwde in 2012 met acteur Ryan Reynolds en ze zijn de ouders van James (5) en Inez (3). De actrice kreeg in 2019 nog een dochter, wier naam en exacte geboortedatum niet zijn bekendgemaakt.