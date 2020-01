Schrijver Susan Smit heeft naar eigen zeggen grootse mislukkingen in haar liefdesleven gekend, maar denkt dat ze nu volwassen is in de liefde. Dat zegt ze in gesprek met Libelle.

"Ik heb de grootste lessen in de liefde geleerd. Waar ik in het gewone leven alles betrekkelijk snel op een rijtje had, ben ik in de liefde pas laat volwassen geworden", aldus de 45-jarige Smit.

Vorig jaar trouwde ze met journalist Onno Aerden. Beiden hebben kinderen uit een eerdere relatie. De relatie met de vader van Smits kinderen strandde in 2015. "Het was extra pijnlijk omdat ik zo verbijsterd was wat er was gebeurd. Ik had het helemaal niet zien aankomen. Binnen een maand was mijn gezin waar ik zo trots op was opgedoekt."



Achteraf ziet ze het als een zegen. "Uiteindelijk voelde het alsof er een stolp van boven me was opgetild en ik mocht zijn wie ik ben. Het verhaal dat ik nu leef met Onno - die dicht bij zijn gevoel staat en dat kan verwoorden - past me zo veel beter", legt ze uit.



"Het werkt verbindend in een relatie als je allebei onderzoekend bent. Niet dat we nooit ruzie hebben, maar daarin zijn we altijd verbonden."

Smit bestempelt het huwelijk met haar man als een volwassen liefde. "Ik hoop altijd te blijven leren, maar voor nu voelt het alsof ik bij mijn bestemming ben aanbeland."