Nyassa Alberta kreeg pas in toen ze in Duitsland ging werken door dat sommige mensen haar 'anders' vonden. De in Groningen opgegroeide musicalactrice met Surinaamse en Antilliaanse wortels kreeg toen pas door dat sommigen haar lieten voelen dat haar huidskleur ertoe deed, vertelt ze maandag in gesprek met De Volkskrant.

"Het was in Groningen nooit zo dat mensen me lieten voelen: jij bent anders dan wij", aldus Alberta. "Dat kwam later pas, in Duitsland."

"In Duitsland merkte ik pas dat ik anders was", gaat de 37-jarige Nederlandse verder. "Het viel echt op als ik een andere donkere persoon zag: "O, kijk, daar heb je er een". Ik stond een keer op een bus te wachten en een man zei tegen me in het Duits: "Bussen, dat is negerverkeer, uit de jungle". Ik was in shock, kon niet geloven wat er gebeurde, ik keek om me heen of ik een verborgen camera zag."

Alberta speelt de titelrol in de musical TINA - De Tina Turner Musical, over het leven van de Amerikaanse zangeres. De actrice kan zich voorstellen dat donkere vrouwen "tien keer zo hard moeten werken moeten om hetzelfde te bereiken als witte vrouwen". "Ik heb ook rollen gekregen omdat ik bruin ben, zoals nu die van Tina Turner", voegt de musicalactrice daaraan toe. "Bij een stuk over Mozart snap ik weer dat de cast helemaal wit is, in die tijd woonden in Europa geen donkere mensen."