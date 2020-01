Ruud de Wild en Filemon Wesselink hebben in de podcast 30 MINUTEN RAUW voor het eerst over de moord op Pim Fortuyn gesproken. De twee interviewden de LPF-politicus op 6 mei 2002 - bijna achttien jaar geleden - vlak voordat hij werd neergeschoten.

Ooggetuige De Wild (als dj van 3FM) en Wesselink (als BNN-stagiair) waren de laatsten die Fortuyn spraken voordat hij door Volkert van der G. werd vermoord. Wesselink vindt dat nog altijd onwerkelijk. "Het voelt als iets wat ver weg is. Niet omdat het lang geleden is, maar het voelde toen al afstandelijk."

Wesselink, die het met De Wild eens is dat het apart is dat ze elkaar er na al die jaren pas over spreken, legt precies uit hoe het ging. "Ik heb hem geïnterviewd, ik ben weggegaan en ondertussen is hij vermoord. Maar daar heb ik allemaal niks van meegekregen. Dus dat voelt nog steeds als een soort onwerkelijke film waar ik half in mee heb gespeeld, maar in de echte plotscènes ben ik niet aanwezig geweest."

De nasleep van de moord op het Mediapark in Hilversum kreeg Wesselink wel mee. "Ik heb de hele arrestatie van Volkert gezien. Dat vond ik nog het meest bizarre. Dat ik ineens iemand zag rennen met een vuurwapen, maar ik weet ook niet of ik dat er later bij gefantaseerd heb. Maar wel dat de politie aan het schreeuwen was en dat ik dat aan het opnemen was met een microfoon. Het was heel bizar."